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Французское издание назвало Киев русским городом

Французское издание Le Figaro опубликовало сюжет из Киева, где украинская столица подписана как российский город.

зеленский

Во Франции издание перепутало страну и опубликовало видео из украинской столицы с подписью Киев, Россия.

В видео президент Украины Владимир Зеленский дает комментарий журналистам по поводу освобождения украинских заключенных.

Читайте: Делегация РФ раздала в ЮНЕСКО журнал с “российским” Херсонесом

Ролик опубликован на сайте издания.

Напомним, 7 сентября французы перед началом отборочного матча Евро-2020 с Албанией на стадионе Стад де Франс включили гимн Андорры.

Источник: Le Figaro

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