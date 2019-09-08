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Факты / Украина / Общество

Насколько хорошо вы знаете украинский язык? ТЕСТ

В Международный день грамотности Факты ICTV предлагают проверить, насколько хорошо вы знаете украинский язык.

Українки

Международный день грамотности празднуют ежегодно 8 сентября.

Факты ICTV подготовили тест, чтобы проверить насколько хорошо вы ориентируетесь в украинских словах.

Читайте: Индик, Атени, та проєкція: что нужно знать об изменениях в правописании

 

Напомним, 22 мая Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописанияпереходный период продлится пять лет.

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