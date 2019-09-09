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Факты / Украина

Диета и психологическая реабилитация: в Минобороны рассказали об освобожденных моряках

Освобожденные моряки проходят поэтапное лечение, а состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

моряки

Начальник Национального военно-медицинского клинического центра Главный военный клинический госпиталь Анатолий Казмирчук рассказал, что освобожденным морякам провели необходимые обследования  назначили поэтапное лечение.

– В настоящее время военные моряки, освобожденные после плена Россией, осмотрены в составе консилиумов врачей, им проведено необходимое обследование, назначено поэтапное лечение. Медицинское обеспечение осуществляется в полном объеме, питание – в соответствии с назначенными диетами в зависимости от характера их заболевания, – сказал он.

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Казмирчук отметил, что морякам оказывают помощь психологи и военный капеллан.

Он добавил, что Главный военный клинический госпиталь переведен на усиленный режим работы, а весь личный состав центра оказывает квалифицированную медицинскую помощь освобожденным морякам.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен заключенными в формате 35 на 35.

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