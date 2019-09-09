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Доллар упал ниже 25 грн. Курс нацвалюты близок к трехлетнему максимуму

9 сентября курс доллара на межбанке снизился до 24,95/24,98 грн за доллар.

Доллар упал ниже 25 грн. Курс нацвалюты близок к трехлетнему максимуму

Доллар подешевел на 11 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Сейчас курс гривны к американскому доллару на уровне 24,95/24,98 грн за $1.

Нацбанк установил официальный курс гривны на 10 сентября  – 25,03 грн за $1.

Читайте: Курс гривны: на сколько упадет национальная валюта к концу года

Таким образом, курс гривны к доллару приблизился к трехлетнему историческому максимуму, установленному 1 августа текущего года на уровне 25,02 грн/долл.

К слову, Минфин направил в НБУ запросы относительно прогноза курса валют на 2020-2022 гг.

 

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