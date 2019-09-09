Утро 7 сентября. Долгожданный обмен пленными между Украиной и РФ наконец начинается. В Борисполе садится российский спецборт, а в московском Внуково – украинский. На вражеской территории украинский АН-148 не глушит двигатели. 35 украинских пленников подвозят из московского изолятора, те оперативно заходят, борт взлетает.

Практически одновременно с территории Украины взлетел российский ТУ-204. На борту также 35 человек, которых Киев дал в обмен Москве. Причем только 12 из них граждане России. Есть один молдаванин. Но большинство – украинские коллаборационисты.

На что была готова пойти Украина ради обмена пленных? Киевский апелляционный суд освободил под личное обязательство сепаратиста Владимира Цемаха – ключевого свидетеля, а в перспективе, возможно, и подозреваемого по делу о сбивании Боинга MH17.

Против освобождения Цемаха выступила прокуратура Нидерландов, чьих граждан больше всего погибло в небе над Донбассом. 40 евродепутатов обратились к Украине с просьбой не отдавать России сепаратиста.

Как выяснилось позже, руководители стран Нормандского формата, вероятно, знали о том, что Украина обменяет Цемаха, и не были против. А Зеленский в Борисполе раскрыл детали: перед освобождением, важного свидетеля допросили следователи из Европы. К тому же, каким бы ни был ценным сепаратист, свобода наших людей – приоритет номер один.

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Освобожденных украинцев ждали в Борисполе сотни людей. Прибыл министр внутренних дел, глава СБУ и президент. Первыми с трапа спустились 24 моряка. Они были в плену с конца прошлого года, когда их захватили возле Керченского пролива.

В какой-то момент официальная церемония приветствия сорвалась. Родные не выдержали и побежали к трапу – поскорее бы обнять своих. За ними и журналисты. Прямо в аэропорту моряки переодеваются в военную форму. Им вручили награды и повысили в звании.

Среди освобожденных из плена одиннадцать гражданских. Почти всех в России обвиняли в подготовке терактов. На костылях с трапа сходит крымский активист Эдем Бекиров. Инвалид первой группы с сахарным диабетом – он год провел в плену. Николай Карпюк провел в плену дольше всех освобожденных. В марте 2014 его и Станислава Клыха задержали за преступления, якобы совершенные во время первой чеченской войны.

Одним из последних с трапа сошел журналист Роман Сущенко. Он провел в плену три года. Сразу за ним – наверное, самый известный в мире украинский политзаключенный – крымский режиссер Олег Сенцов.

После встречи в аэропорту освобожденных украинцев отправили на медицинское обследование. Моряков – в военный госпиталь.

Пока в Украине освобожденных людей приветствовали как героев, в России проходило все очень скромно. К трапу самолета с заключенными из Украины пустили только пропагандистов Ольгу Скабееву и Дмитрия Киселева. Они обнялись с коллегой Дмитрием Вышинским – единственным заявленным, о котором публично сказали в росТВ.

Украинский президент доложил об удачных переговоры с Москвой. Наши – дома. Далее, цель номер один – прекращение огня. Похоже, именно этот вопрос станет ключевым на ближайших переговорах в нормандском формате.

Европейские лидеры и США одобрили обмен. А Трамп заявил, что, возможно, это первый гигантский шаг к миру. А следующим может стать освобождение других наших заложников Кремля, а их почти в шесть раз больше, чем освобожденных на этой неделе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Зеленский и Путин договаривались об обмене.