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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Курс валют после выходных – доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару на уровне 25,09 грн за $1.

гривня

Нацбанк укрепил курс гривны. Поэтому доллар и евро существенно подешевели.

По состоянию на 9 сентября курс американской валюты снизился на 22 копейки и составляет 25,09 грн за $1.

Евро подешевел на 33 копейки и остановился на уровне 27,66 грн.

Читайте: Курс гривны: на сколько упадет национальная валюта к концу года

Курс валют от НБУ на 09.09:

$1 – 25,09 грн;
€1 – 27,66 грн;
1 польский злотый – 6,37 грн;
1 российский рубль – 0,39 грн.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, как гривна укрепилась за год.

Источник: НБУ

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