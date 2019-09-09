Перед тем, как вступить в должность, новые министры подали свои декларации. Факты ICTV рассказывают, где живут, на чем ездят чиновники и кто из нового Кабмина самый богатый.

Декларации Кабмина, вероятно, самые скромные за всю историю.

Состояние у большинства министров значительно меньше, чем у предыдущих чиновников. Некоторые даже не имеют собственного жилья, авто и не держат сбережений.

Самыми состоятельными оказались глава МВД Арсен Аваков и министр экономики Тимофей Милованов, а вот у нового премьера даже жилья своего нет.

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины

Доходы. За 2018 год заработал 1,8 млн грн. Большая часть из них – доходы от предпринимательской деятельности. 60,7 тыс. грн – зарплата в общественной организации Офис эффективного регулирования.

Он также указал, что в 2018 году был председателем правления в Офисе эффективного регулирования, членом организаций Люди важные и Сила людей.

Сбережения. Наличными держит 100 тыс. грн. А на банковских счетах – 158 тыс. грн, $84 тыс. и €36 тыс.

Авто. Ездит на Jaguar x-type 2007 года выпуска, которую приобрел еще в 2011 году.

Недвижимость. У нового премьера собственного жилья нет. Квартиру в Киеве площадью 72 кв. м он арендует, а прописан в квартире брата в Чернигове.

Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров Украины

Доходы. Всего за 2018 год министр получил 440 тыс. грн, из которых 158 тыс. как директор по маркетингу ООО Финтех бенд, 245 тыс. за предпринимательскую деятельность, еще по 6 тыс. специалистом по обслуживанию клиентов и 19 тыс. процентов от вклада в банке.

Сбережения. Задекларировал акции лондонских компаний KOTO CARDS LIMITED и KOTO OPERATIONS LTD, а также корпоративные права Финтех Бенд, Айси ДиСи Процессинг, Кото Девелопмент, Смартесс и Айдок.

На банковских счетах хранит 29 млн грн, $488 тыс. и €415 тыс.

Недвижимость. Две квартиры площадями 97,8 и 82,22 кв. м на стадии строительства. Сейчас же он арендует жилье.

Автомобиля у министра Кабинета министров нет.

Анна Новосад, министр образования и науки Украины

Доходы. На посту гендиректора стратегического планирования и евроинтеграции МОН заработала 746,6 тыс. грн, еще 7 тыс. грн получила как гонорар в Институте лидерства, инноваций и развития.

Сбережения. Сбережений за 2018 год не задекларировала.

Недвижимость. Собственной недвижимости нет. Проживает в квартире площадью 103 кв. м в Киеве, которая принадлежит Галине Новосад. Еще одну квартиру на 45 кв. м декларирует в незавершенном строительстве.

Авто. Ездит новый министр на Toyota Yaris 2016 выпуска. Приобрела ее в 2018 году за 25 тыс. грн.

Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Доходы. Зарплата в Министерстве иностранных за год составила 255 тыс. грн, а вот компенсация как работнику дипломатической службы в долгосрочной командировке – 2,3 млн грн. Напомним, с 2016 года Кулеба был постоянным представителем Украины в Совете Европы.

Жена министра в общественной организации Город-сад заработала 723 тыс. грн гонораров.

Авто. В декларации указан Peugeot 206 2002 года выпуска. Как потом писала в Facebook жена министра – купили этот кабриолет за €3,5 тыс. три года назад в Страсбурге, но из-за дорогой растаможки и возраста ввозить авто в Украину не будут.

Сбережения. Из наличных в семье – €32 тыс.

Недвижимость. Задекларировал две квартиры в столице – 52,9 кв. м и 125,7 кв. м.

Михаил Федоров, вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины

Доходы. 4,3 млн грн вице-премьер заработал на предпринимательской деятельности, еще 44 тыс. грн получил в качестве зарплаты и 1 тыс. грн в качестве процентов.

Владеет корпоративными правами трех предприятий – ООО 5 служба (90%), ООО Стадимир (33%) и ООО СММстудио (100%). Министру также принадлежат торговая марка СММстудио и 50% торговой марки Некстедо.

Жена получила 373 тыс. грн за отчуждение недвижимого имущества и 11 тыс. грн соцвыплат за рождения ребенка.

Сбережения. Наличных у Федорова $200 тыс. и 350 тыс. грн. На банковских счетах более 500 тыс. грн, €3 тыс., $6 тыс. и 70 рублей.

Недвижимость. Вместе с Евгенией Федоровой (вероятно, сестра) владеет домом в Васильевке Запорожской области, где и прописан. В Киеве квартиру площадью 36,6 кв. м арендует. Владеет новоприобретенной квартирой в Киеве площадью 74,8 кв. м, но она на стадии строительства.

Авто. Машины в семье Федоровых нет.

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Доходы. За 2018 год новый министр экономики заработал больше 6 млн грн. Больше всего – 4,4 млн в Питтсбургском университете в США, еще 1,3 млн – от НБУ, по 500 тыс. грн от Киевского экономического института и овердрафта.

Задекларировал Милованов немало ценных бумаг, подавляющее большинство которых в США.

Авто. У нового министра экономики Volvo C30 2009 года. А у его отца – Chevrolet Aveo 2007 года и лодка Крым 1978 года.

Недвижимость. Квартиру площадью 30 кв. м в Питтсбурге, США арендует. В совместной собственности имеет две квартиры в Киеве – 42,8 кв. м и 69,7 кв. м.

Сбережения. На банковских счетах министра почти $25 тыс. и 400 тыс. грн.

Оксана Маркарова, министр финансов Украины

Доходы. В Минфине заработала 632,3 тыс. грн, еще около 270 тыс. – проценты от вклада в банках.

Около 10 млн грн заработали с мужем на отчуждении имущества и ценных бумаг.

Авто. У самого министра авто нет. Зато она задекларировала племенного коня. У мужа две машины – Mercedes CL500 2007 года и Toyota Highlander 2015 года.

Недвижимость. Большинство недвижимости записано на мужа. В собственности Маркаровой квартира в Киеве площадью 95,6 кв. м. Также арендует помещение для музея прессы. У мужа квартиры в Киеве и Львове, два дома и многочисленные земельные участки.

Сбережения. У Маркаровой более 6 млн грн на банковских счетах, у ее мужа – 3,5 млн грн.

У мужа коллекция золотых и серебряных монет, коллекция из 983 работ украинских художников ХІХ – ХХІ ст. и библиотека из 2 тыс. книг, изданных в XVIII-XXI ст. У самого министра задекларировано несколько ювелирных изделий – кольца и часы.

Алексей Оржель, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины

Доходы. Заработал новый министр около 2 млн грн. По основному месту работы получил 450 тыс. грн, от предпринимательской деятельности более 1 млн грн, еще 288 тыс. от продажи движимого и недвижимого имущества и 1,2 тыс. гонораров.

Недвижимость. В совместной собственности две квартиры в Киеве, жена владеет 50% еще одной квартиры в столице. Также супруги имеют два дома в Киеве и области.

Авто. Все три автомобиля в семье записаны на Оржеля – Peugeot 307SW 2003 года, Nissan Qashqai 2017 года и Nissan X-Trail 2017 года.

Сбережения. Наличными хранит $17 тыс.

Владислав Криклий, министр инфраструктуры Украины

Доходы. Как руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Криклий получил 777,3 тыс. грн. Проценты от сбережений в банке – 238,6 тыс. грн, за отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, еще 84 тыс. и 2,8 тыс. получил за бонусный договор.

Недвижимость. У Криклия квартира в столице площадью 119,6 кв. м. Приобрел он ее в 2015 году за 768,7 тыс. грн. Еще одна квартира на 100,6 кв. м задекларирована на Валерию Шукюрову.

Авто. Автопарк Кликлия – это Mercedes S500 2008 и недавно приобретенный Smart Fortwo Coupe.

Сбережения. Имеет две пары часов – Breitling и Franck Muller Casablanca. Наличкой у министра 120 тыс. грн, $72 тыс. и €1,5 тыс. В банке – 2 млн грн, $872 тыс. и €3 тыс.

Алена Бабак, министр развития общин и территорий Украины

Доходы. Суммарно новый министр заработала около 1,5 млн грн. Среди них 447 тыс. грн зарплаты нардепа, 422 тыс. грн возмещений, связанных с деятельностью нардепа, 90 тыс. грн компенсации за проезд, 120 тыс. грн алиментов, 112 тыс. дивидендов от Института местного развития и 110 тыс. страховых выплат.

Недвижимость. У Бабак два земельных участка под Киевом и три квартиры в совместной собственности с Владимиром Бабаком.

Авто. Задекларировала два автомобиля – Mercedes-Benz ML350 2005 года и Volkswagen Touareg 2012 года. Сын владеет грузовиком Renault Trafic 2010 года.

Сбережения. Задекларировала часы Patek Philippe и серьги Chopard. На банковском счету – 340 тыс. грн, а наличными $52 тыс. и €34 тыс.

Зоряна Скалецкая, министр здравоохранения Украины

Доходы. Новый министр заработала почти 300 тыс. грн в Киево-Могилянской академии и еще около 100 тыс., занимаясь предпринимательской деятельностью. Кроме того, получила 140 тыс. алиментов.

Сбережения. Наличными держит 10 тыс. грн, $30 тыс. и €1,2 тыс.

Авто. Ездит министр на Mitsubishi Grandis 2009 года.

Недвижимость. В собственности Скалецкой две квартиры в Киеве, а также дачный дом с земельным участком. Еще одна квартира в Бородянке Киевской области записана на мать.

Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта Украины

Доходы. За 2018 год медиадеятель заработал 6,6 млн грн, 5,7 млн из которых на основном месте работы.

Сбережения. На банковских счетах более 1 млн грн и $23 тыс. На счетах швейцарского банка – почти €5 млн и $187 тыс. Наличными – $350 тыс.

Авто. Ездит на Range Rover Sport 2016 года, а жена на BMW 320i GT тоже 2016 года выпуска.

Недвижимость. Новоназначенный министр владеет двумя квартирами в столице – 160 и 65 кв. м и тремя земельными участками в Киевской области.

Юлия Соколовская, министр социальной политики Украины

Доходы. От занятия предпринимательской деятельностью заработала 1,2 млн грн и еще 1 тыс. грн процентов от вклада в банке.

Сбережения. На банковском счете нового министра $3 тыс. и €2 тыс. Еще владеет облигациями частного акционерного общества АБС-УКР.

Авто. Согласно декларации, транспорта нет.

Недвижимость. Владеет квартирой в Киеве на 43,8 кв. м и в Хмельнике Винницкой области площадью 28,2 кв. м.

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины

Доходы. На двоих с женой доход составил около 12 млн грн. На посту министра Аваков заработал 919 тыс. грн, кроме того, 67 тыс. – роялти Издательства Фолио, 250 тыс. грн – проценты в банке и 4,8 млн дивидендов от фирмы Avitalia s.r.l. (Италия). Еще 6,3 млн грн заработала жена.

Сбережения. На банковских счетах $1,7 млн грн, 190 тыс. и €148 тыс. А у жены – 531 тыс. грн и €1,4 млн.

У министра немало произведений искусства, в том числе и картина Пабло Пикассо. Есть коллекция дорогих часов – Rolex, Vacheron Constantin, Jaeger LeCoultre, коллекционные монеты, иконы, почтовые марки, 23 бутылки вина, антикварные изделия, мебель, статуэтки и большая библиотека – 8,1 тыс. книг. А еще он задекларировал коллекцию холодного оружия из девяти изделий.

Он также является конечным бенефициаром двух компаний, расположенных на Кипре, и владельцем итальянской компании Avitalia s.r.l.

Авто. В декларации информации об авто нет.

Недвижимость. Министр владеет двумя квартирами в Харькове – 657,9 кв. м и 70,9 кв. м, одной квартирой в Чугуеве – 55,4 кв. м. А в Киеве арендует гостиничный номер площадью 77,6 кв. м.

Денис Малюська, министр юстиции Украины

Доходы. За 2018 год министр заработал 2,3 млн грн, 1,1 млн из которых – в должности заместителя председателя правления BRDO/World Bank Group (Офис эффективного регулирования).

Жена заработала 979 тыс. грн от общественной организации ФПРУ и еще 194 тыс. от консалтинговой фирмы Agriteam Canada Consulting Ltd.

Сбережения. На банковских счетах 307,5 ​​тыс. грн. Кроме того, владеет ООО Советник Пресс. Уставный капитал компании – 31 тыс. грн.

Авто. Ездит министр на Mazda 5 2008 года выпуска.

Недвижимость. Сам министр владеет квартирой 34,6 кв. м в Киеве, а у его отца задекларирована столичная недвижимость площадью 72, 4 кв. м.

Оксана Коляда, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины

Доходы. За 2018 год заработала лишь 11 тыс. грн в БФ Информационно-координационный центр и 6 тыс. социальных пособий.

Сбережения. Наличными хранит 115 тыс. грн. Кроме того, возглавляет общественное объединение Дом ветерана и выполняет обязанности председателя правления благотворительного фонда Информационно-координационный центр.

Авто. Ездит министр на Mazda 3 2017 года.

Недвижимость. Квартиру в столице площадью 103 кв. м арендует. В то же время у сына два земельных участка площадью 15 тыс. кв. м на Хмельнитчине.

Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины

Доходы. За 2018 год заработал 271 тыс. грн, работая послом Украины при НАТО, и 250 тыс. возмещений от украинской миссии.

Сбережения. На банковских счетах хранит 43 тыс. грн и €7 тыс. А наличными 30 тыс. грн и € 6 тыс.

Авто. Ездит глава МИД на BMW X1 2017 года.

Недвижимость. В общем количестве задекларировал пять квартир, которыми владеет или только жена, или вместе с ним в совместной собственности.

Андрей Загороднюк, министр обороны Украины

Доходы. Заработал 294 тыс. грн за работу по совместительству и 5 тыс. грн процентов. Жена заработала 554 тыс. грн за предпринимательскую деятельность.

Сбережения. Наличными держит $200 тыс. И €150 тыс., а жена – €99 тыс. На банковских счетах жены еще около 120 тыс. грн и € 16 тыс.

Задекларировал две коллекции картин, одна из которых – антикварная.

Авто. У жены KIA Sportage 2012 выпуска, сам министр ездит на Toyota Land Cruiser 2010 года.

Недвижимость. В собственности министра дом в Киеве площадью 375 кв. м, правда, недостроенный. На жену записаны две квартиры в Киеве и Запорожье площадями 78,9 кв. м и 59,6 кв. м.

К слову, ранее Факты ICTV писали, будет ли новый Кабмин успешным.