Всю неделю в Украине будет царить бабье лето – сухо, солнце и +25.
Во вторник, 10 сентября, в Украине сухо и солнечно.
В южных и центральных областях – до +28, на севере и востоке страны +27.
На западе – от +24 до +26.
В Киеве без осадков, ночью 11-13, а днем 25-27 градусов тепла.
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На среду, 11 сентября, синоптики также прогнозируют сухую погоду.
Температура воздуха практически не изменится: +28 на юге и в центре, +27 на севере и востоке, +25 на западе.
В столице переменная облачность, ночью 11-13, днем до 27 выше нуля.
В четверг, 12 сентября, во всех областях без осадков.
На юге будет, как и в предыдущие дни, почти без изменений – до +27.
В других областях станет прохладнее на один-два градуса: от +23 до +25.
В Киеве сухо, ночью 12-14, днем 23-25 градусов тепла.
В пятницу, 13 сентября, снова везде сухо.
В южных областях +27, на остальной территории – до +25.
В столице солнце, ночью 12-14, днем до 25 выше нуля.
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