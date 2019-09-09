Всю неделю в Украине будет царить бабье лето – сухо, солнце и +25.

Во вторник, 10 сентября, в Украине сухо и солнечно.

В южных и центральных областях – до +28, на севере и востоке страны +27.

На западе – от +24 до +26.

В Киеве без осадков, ночью 11-13, а днем ​​25-27 градусов тепла.

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На среду, 11 сентября, синоптики также прогнозируют сухую погоду.

Температура воздуха практически не изменится: +28 на юге и в центре, +27 на севере и востоке, +25 на западе.

В столице переменная облачность, ночью 11-13, днем ​​до 27 выше нуля.

В четверг, 12 сентября, во всех областях без осадков.

На юге будет, как и в предыдущие дни, почти без изменений – до +27.

В других областях станет прохладнее на один-два градуса: от +23 до +25.

В Киеве сухо, ночью 12-14, днем ​​23-25 ​​градусов тепла.

В пятницу, 13 сентября, снова везде сухо.

В южных областях +27, на остальной территории – до +25.

В столице солнце, ночью 12-14, днем ​​до 25 выше нуля.

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