В Украине ожидаются громкие посадки топ-чиновников.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка после заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности пообещал, что в скором времени будут “изысканные” посадки топ-чиновников.
– “Изысканные” посадки – уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов, – сказал он.
По его словам, в ближайшее время дела будут переданы в суд или ожидаются предъявления подозрений, обыски, наложение ареста.
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Рябошапка не стал раскрывать подробности по делам.
Генпрокурор подчеркнул, что от правосудия не скроются нардепы из любой фракции Рады.
Напомним, 4 сентября Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.