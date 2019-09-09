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Факты / Украина

Рябошапка обещает “изысканные” посадки

В Украине ожидаются громкие посадки топ-чиновников.

Руслан Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка после заседания комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности пообещал, что в скором времени будут “изысканные” посадки топ-чиновников.

– “Изысканные” посадки – уже в скором времени. Мы с коллегами из правоохранительных органов отрабатываем несколько важных кейсов, – сказал он.

По его словам, в ближайшее время дела будут переданы в суд или ожидаются предъявления подозрений, обыски, наложение ареста.

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Рябошапка не стал раскрывать подробности по делам.

Генпрокурор подчеркнул, что от правосудия не скроются нардепы из любой фракции Рады.

Напомним, 4 сентября Руслан Рябошапка уволил с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей.

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