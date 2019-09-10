Украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что в российской колонии его больше всего поддерживали письма неравнодушных людей.

Сенцов сказал, что ни одно письмо не выбросил и привез с собой две сумки, потому что они ему очень дороги.

– Для любого заключенного письма – это очень важно, самое важное. Ты можешь не есть день – но письма должны быть. Поэтому пишите! Пишите о чем угодно! Это очень поддерживает, – сказал режиссер.

По его словам, ему писали очень много людей, и он старался отвечать.

– Но мне не нравилось, когда личную переписку выкладывали на всеобщее обозрение. Нужно разделять эти вещи, – отметил Сенцов.

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Он также признался, что привез с собой две сумки с письмами, книгами и записями в тетрадях – это 22 кг макулатуры.