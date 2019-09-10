PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Монеты 1, 2 и 5 копеек исчезнут из обращения – дата

С 1 октября 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек не будут принимать для расчетов за товары и услуги.

Українські монети

Мелкие монеты перестанут быть платежным средством в Украине с 1 октября 2019 года.

Нацбанк Украины начнет изымать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек из наличного обращения.

Читайте: Монеты номиналом 5 гривен появятся осенью – НБУ

В то же время в течение трех лет украинцы смогут обменять их на монеты и банкноты других номиналов:

  • в течение года – до 30 сентября 2020 года включительно – во всех отделениях банков;
  • в течение трех лет – до 30 сентября 2022 года включительно – в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

Также начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. Ими еще можно будет рассчитываться, но монеты, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться в оборот.

В НБУ заявляли о планах отказаться от чеканки монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек еще два года назад.

Источник: НБУ

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

продукты
3 600 грн на продукты и 140 грн на отдых: на что тратят деньги украинцы
5 грн
Монеты номиналом 5 гривен появятся осенью – НБУ
кафе
Еда, мебель и лекарства: на что украинцы больше всего тратят деньги с карточек
Продают людей за $100. В “ЛНР” и “ДНР” назревает бунт против боевиков
Продают людей за $100. В “ЛНР” и “ДНР” назревает бунт против боевиков
Что такое IBAN и почему в Украине меняют номера банковских счетов
Что такое IBAN и почему в Украине меняют номера банковских счетов
Комуналка и переводы: НБУ внедряет платежи по QR-коду
Комуналка и переводы: НБУ внедряет платежи по QR-коду
В Украине растет популярность безналичных расчетов
В Украине растет популярность безналичных расчетов
Пенсия одной купюрой: реакция сети на появление 1000 гривен с Вернадским
Пенсия одной купюрой: реакция сети на появление 1000 гривен с Вернадским
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка