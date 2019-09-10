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Факты / Украина / Политика

Спешка – не синоним скорости: почему Голос голосовал против семи законопроектов

В партии Голос объяснили, почему голосовали против семи законопроектов.

Спешка – не синоним скорости: почему Голос голосовал против семи законопроектов

Глава фракции Голос Сергей Рахманин отметил, что для политсилы не имеет значения, кто вносит законопроект в Раду. Если он совпадает с программными принципами, отвечает интересам государства и не противоречит Конституции, то партия готова его поддержать.

– Был очень сложным процесс изучения, переваривания, анализа огромного количества законопроектов, которые рухнули в сектор регистрации в течение этих нескольких дней. Я с симпатией воспринимаю активность политической силы, которая быстро пытается наверстать упущенное.

Однако есть такая очень известная пословица: Если собрать вместе 9 беременных женщин, то ребенок все равно не родится через месяц. Количество не может быть заменителем качества, а спешка не всегда синоним скорости, – заявил Рахманин.

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Он отметил, что есть законопроекты, которые фракция Голос поддерживает, а есть те, к которым существует множество замечаний.

– Речь не идет о договоренностях, речь идет о поддержке и не поддержке законодательных инициатив, – добавил Рахманин.

Ранее Факты ICTV писали, что в Слуге народа анонсировали обновление законодательства о столице Украины.

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