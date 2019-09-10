PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Премьер на самокате и молодые министры: особенности и планы нового Кабмина

Премьер на самокате и молодые министры: особенности и планы нового Кабмина

Закатанные рукава премьера – намек на трудолюбие. Электросамокат – демонстрация простоты. А молодые министры – вызов консерваторам. Украинцы пока не почувствовали работы нового правительства, но уже заценили его фишки.

Премьер подхватил президентский тренд записывать видеоролики. Первого сентября Гончарук обратился к школьникам и проехался по коридорам Кабмина на электросамокате.

Одним из первых решений Кабмина стало увольнение Виталия Кличко, согласовав представление Офиса президента о его увольнении с должности главы КГГА. С должностью попрощалась на этой неделе и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. I’ll be back – по-терминаторски прокомментировала решение нового правительства экс-руководительница МОЗ.

На место Ульяны Супрун пришла Зоряна Скалецкая. Новая руководительница МОЗ попала в скандал еще до своего назначения. Матерная переписка, в которой нардеп Радуцкий назвал Скалецкую своим человеком, вызвала немало вопросов и к министру, и к депутату. Министр заявила, что главными приоритетами ведомства станут реагирования на инфекционные вспышки, экстренная помощь и интенсивная терапия, рост рождаемости и трансплантология.

Слышал ли министр культуры, молодежи и спорта о новых приоритетах работы своей коллеги неизвестно, но на этой неделе завещал свои органы на донорство. Об этом бывший телеменеджер Владимир Бородянский заявил на встрече с представителями благотворительных фондов.

Читайте: Пять главных целей правительства Гончарука

Электросамокат стал главным передвижным средством недели, а вот главным числом стали 40% роста экономики, которые премьер пообещал в следующие 5 лет. Так высоко подпрыгнуть украинская экономика должна благодаря либерализации законодательства, иностранным инвестициям и уменьшению роли государства на рынках. Очевидно, чтобы подтвердить свои намерения, Кабмин на этой неделе ликвидировал экономическую полицию.

Новое учреждение должно создать парламент, а Кабмин настроить ее работу. Также на этой неделе чиновники провели операцию-оптимизацию: объединили несколько министерств, четыре переименовали и создали два новых.

Энергетика и экология теперь сосредоточены в одном ведомстве, торговлю и аграрную политику объединили по тому же сценарию. А вот, например, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ просто изменило название. Теперь это Министерство развития общин и территорий. Но его руководитель пообещала, что изменится не только табличка на фасаде.

Что обещает изменить новый Кабмин?

Первое заседание правительства стало последним для репортеров. В новом Кабмине решили отныне не пускать журналистов в зал. Но пообещали каждый раз общаться с медиа после совещаний.

На этой неделе премьер дважды выходил к журналистам после заседаний и отвечал на все вопросы. Гончарук постоянно перебирает пальцами ручку во время общения с репортерами. По мнению физиогномистов – это доказательство того, что глава правительства говорит без заготовок и ищет простую словесную форму подачи сложной информации.

Премьеру – 35 лет. Нескольким министрам еще меньше. Самые молодые – глава новообразованного Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, которому 28 и соучредитель Монобанка и нынешний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которого никак не может запомнить правительственная охрана. Между тем премьер пообещал вообще сделать публичный доступ к правительственному зданию.

Среди заявленных приоритетов Кабмина: ремонт дорог, покрытие всей страны качественным интернетом, повышение прожиточного минимума, снижение тарифов, отказ от бумаг и цифровой документооборот, борьба с рейдерством.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Гончарук предлагает IT отдавать 5% в Фонд развития человеческого капитала.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ
Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ
Кабмін
Одни без жилья, другие – без авто: на чем ездят и сколько зарабатывают новые министры
Премьер и глава МИД поздравили украинцев с возвращением
Премьер и глава МИД поздравили украинцев с возвращением
На заседании правительства назначили 11 заместителей министров (СПИСОК)
На заседании правительства назначили 11 заместителей министров (СПИСОК)
канцелярия кабмина
Пустая трата денег: Дубилет запретил Кабмину закупать блокноты с позолотой
Володимир Бородянський
Получение государственных средств – привилегия: Бородянский о приоритетах нового министерства
Олексій Гончарук
Пять главных целей правительства Гончарука
Олексій Гончарук
Правительство ввело электронный документообмен
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка