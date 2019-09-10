Закатанные рукава премьера – намек на трудолюбие. Электросамокат – демонстрация простоты. А молодые министры – вызов консерваторам. Украинцы пока не почувствовали работы нового правительства, но уже заценили его фишки.

Премьер подхватил президентский тренд записывать видеоролики. Первого сентября Гончарук обратился к школьникам и проехался по коридорам Кабмина на электросамокате.

Одним из первых решений Кабмина стало увольнение Виталия Кличко, согласовав представление Офиса президента о его увольнении с должности главы КГГА. С должностью попрощалась на этой неделе и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. I’ll be back – по-терминаторски прокомментировала решение нового правительства экс-руководительница МОЗ.

На место Ульяны Супрун пришла Зоряна Скалецкая. Новая руководительница МОЗ попала в скандал еще до своего назначения. Матерная переписка, в которой нардеп Радуцкий назвал Скалецкую своим человеком, вызвала немало вопросов и к министру, и к депутату. Министр заявила, что главными приоритетами ведомства станут реагирования на инфекционные вспышки, экстренная помощь и интенсивная терапия, рост рождаемости и трансплантология.

Слышал ли министр культуры, молодежи и спорта о новых приоритетах работы своей коллеги неизвестно, но на этой неделе завещал свои органы на донорство. Об этом бывший телеменеджер Владимир Бородянский заявил на встрече с представителями благотворительных фондов.

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Электросамокат стал главным передвижным средством недели, а вот главным числом стали 40% роста экономики, которые премьер пообещал в следующие 5 лет. Так высоко подпрыгнуть украинская экономика должна благодаря либерализации законодательства, иностранным инвестициям и уменьшению роли государства на рынках. Очевидно, чтобы подтвердить свои намерения, Кабмин на этой неделе ликвидировал экономическую полицию.

Новое учреждение должно создать парламент, а Кабмин настроить ее работу. Также на этой неделе чиновники провели операцию-оптимизацию: объединили несколько министерств, четыре переименовали и создали два новых.

Энергетика и экология теперь сосредоточены в одном ведомстве, торговлю и аграрную политику объединили по тому же сценарию. А вот, например, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ просто изменило название. Теперь это Министерство развития общин и территорий. Но его руководитель пообещала, что изменится не только табличка на фасаде.

Что обещает изменить новый Кабмин?

Первое заседание правительства стало последним для репортеров. В новом Кабмине решили отныне не пускать журналистов в зал. Но пообещали каждый раз общаться с медиа после совещаний.

На этой неделе премьер дважды выходил к журналистам после заседаний и отвечал на все вопросы. Гончарук постоянно перебирает пальцами ручку во время общения с репортерами. По мнению физиогномистов – это доказательство того, что глава правительства говорит без заготовок и ищет простую словесную форму подачи сложной информации.

Премьеру – 35 лет. Нескольким министрам еще меньше. Самые молодые – глава новообразованного Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров, которому 28 и соучредитель Монобанка и нынешний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, которого никак не может запомнить правительственная охрана. Между тем премьер пообещал вообще сделать публичный доступ к правительственному зданию.

Среди заявленных приоритетов Кабмина: ремонт дорог, покрытие всей страны качественным интернетом, повышение прожиточного минимума, снижение тарифов, отказ от бумаг и цифровой документооборот, борьба с рейдерством.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Гончарук предлагает IT отдавать 5% в Фонд развития человеческого капитала.