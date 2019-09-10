Украинский режиссер Олег Сенцов в мае планировал вторую голодовку, но не сделал этого, чтобы не мешать переговорам по освобождению пленных и заключенных.
Олег Сенцов признался на пресс-конференции, что готовился к новой голодовке в мае и даже набирал для этого вес.
При этом бывший узник Кремля предполагал, что после выборов в Украине могут произойти изменения, и отказался от голодовки – чтобы не мешать переговорам по обмену.
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Напомним, Олег Сенцов 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. Но 6 октября он заявил о прекращении голодовки из-за угрозы принудительного кормления.
Фото: Олег Сенцов
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