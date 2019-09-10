Новым главой Ровенской ОГА стал Виталий Коваль. Факты ICTV узнали, что о нем известно.

10 сентября в Ровно Владимир Зеленский представил нового председателя ОГА, которым стал Виталий Коваль.

Он закончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности Банковское дело, учился во Львовской бизнес-школе Украинского католического университета. Владеет английским и польским языками.

В 2004-2006 годах работал в кредитном департаменте Укргазбанка. После этого начал предпринимательскую деятельность – занялся бизнесом в сфере оптово-розничной торговли. Коваль был гендиректором и директором нескольких компаний, занимавшихся экспортом зерновых культур, агрохимии, нефтепродуктов, транспортными услугами, логистикой.

С 2016 года являлся директором ООО ВВВ Монтаж.

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Коваль – кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе и член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский представил нового главу Ровенской ОГА на встрече со студентами Острожской академии.

Фото: Виталий Коваль