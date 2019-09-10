Из США в Украину возвращается картина художника Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которую во время Второй мировой войны похитили из Днепропетровского художественного музея.

Посольство Украины в США в сотрудничестве с американскими спецслужбами завершили многолетние мероприятия и процедуры, благодаря которым стало реальным возвращение картины Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которую украли нацисты из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.

– Это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу, – отмечают украинские дипломаты.

Смотрите: Тайны смерти Гитлера. Все версии и мог ли он убежать в 1945-м

В течение последних 30 лет картина находилась в американской семье Дэвида и Габриэлы Трейси.











США вернули Украине картину, похищенную нацистами во время Второй мировой / 3 фотографии

К слову, на аукционе в Германии никто не изъявил желания приобрести картины Адольфа Гитлера.

Источник: Посольство України в США

Фото: Посольство України в США