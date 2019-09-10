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Факты / Украина

Стало известно, сколько стоила организация торжественного заседания Рады 29 августа

На организацию торжественного заседания Верховной Рады 29 августа было потрачено 7 517 грн тыс. грн.

верховна рада

В информационном управлении аппарата Верховной Рады сообщили, что на организацию торжественного заседания парламента 29 августа было потрачено 7 517 грн тыс. грн.

Cумма включала в себя:

  • прохождение зала официальных делегаций аэропорта Борисполь – 1 800,0 грн;
  • протокольные мероприятия в Верховной Раде Украины – 4 898,18 грн;
  • бумажно-канцелярские принадлежности – 819 грн

Читайте: Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва

В главном организационном управлении отметили, что на торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранными народными депутатами было приглашено 150 официальных лиц.

К слову, трансляцию первого заседания Верховной Рады IX созыва можно посмотреть на сайте Факты ICTV.

Источник: УНН

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