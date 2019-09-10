На организацию торжественного заседания Верховной Рады 29 августа было потрачено 7 517 грн тыс. грн.

В информационном управлении аппарата Верховной Рады сообщили, что на организацию торжественного заседания парламента 29 августа было потрачено 7 517 грн тыс. грн.

Cумма включала в себя:

прохождение зала официальных делегаций аэропорта Борисполь – 1 800,0 грн;

протокольные мероприятия в Верховной Раде Украины – 4 898,18 грн;

бумажно-канцелярские принадлежности – 819 грн

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В главном организационном управлении отметили, что на торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранными народными депутатами было приглашено 150 официальных лиц.

К слову, трансляцию первого заседания Верховной Рады IX созыва можно посмотреть на сайте Факты ICTV.