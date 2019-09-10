Украина не будет публиковать указы президента Владимира Зеленского о помиловании россиян, переданных Москве в рамках обмена.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова, входившая в рабочую группу по обмену пленными и заключенными, сказала, что информация о помиловании граждан РФ засекречена.

– Указы не будут опубликованы, потому что они под грифом секретно. Они никогда не публикуются, – заявила она росСМИ.

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Она также не сказала, сколько именно россиян из тех, кто вернулся в РФ, были помилованы президентом Украины.

Денисова отметила, что может комментировать только свою работу.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что в Офисе президента оценили возможность проведения еще одного обмена пленными.