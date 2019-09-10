Верховный суд Украины оставил в силе приговор Юрию Крысину в виде лишения свободы на 5 лет по делу об убийстве в феврале 2014-го журналиста Вячеслава Веремея.

Адвокаты Крысина просили Верховный суд оставить в силе приговор Шевченковского райсуда Киева, которым он был осужден условно.

Однако приговор Апелляционного суда Киева от 13 июня 2018 года судьи оставить без изменений.

Это постановление ВС является окончательным и обжалованию не подлежит.

Прокурор Юлия Малашич, комментируя решение суда, заявила, что Крысин будет находиться в заключении минимум до начала 2023 года.

Более того, по ее словам, в деле, которое рассматривает Дарницкий райсуд, Крысину инкриминируют препятствование проведению мирных собраний, пытки людей, а это уже до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, в ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в ​​центре Киева титушки избили журналиста Вячеслава Веремея, а затем выстрелили в спину.

Действия Юрия Крысина, который добивал битой раненого журналиста, были квалифицированы как хулиганство. В декабре 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил его к четырем годам лишения свободы с отсрочкой наказания на два года.

Однако в июне 2018-го Апелляционный суд Киева изменил приговор суда первой инстанции и назначил новое наказание – пять лет реального лишения свободы.

Сам Крысин признал свою вину, но сказал, что к убийству не причастен.

К слову, 4 мая в Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова. После этого он впал в кому, а в ночь на 20 июня от полученных травм скончался в больнице.