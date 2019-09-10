PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Сочтут государственной изменой – Рахманин о несанкционированных переговорах с РФ

Партия Голос анонсировала криминализацию за несанкционированные переговоры с чиновниками страны-агрессора.

Сочтут государственной изменой – Рахманин о несанкционированных переговорах с РФ

Глава фракции Голос Сергей Рахманин заявил, что в Раде зарегистрирован законопроект, регламентирующий уголовную ответственность за несанкционированные переговоры с чиновниками страны агрессора.

Читайте: Фракция Голоса в Верховной Раде (СПИСОК)

– Наша законодательная инициатива предусматривает изменения в целый ряд нормативных актов. Во-первых, в Уголовный кодекс под категорию Государственной измены. Несанкционированные переговоры будут считаться государственной изменой, а устанавливать этот факт будет СБУ.

Только государство имеет монополию на такие переговоры. Любое участие в таких переговорах лиц, неуполномоченных государством – это уголовное преступление, которое может ухудшить отношения страны и последствия для нее, – заявил нардеп.

Ранее в партии Голос объяснили, почему голосовали против семи законопроектов.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Спешка – не синоним скорости: почему Голос голосовал против семи законопроектов
Спешка – не синоним скорости: почему Голос голосовал против семи законопроектов
Ярослав Юрчишин
В Голосе отказались от должности вице-спикера – Юрчишин
Слуга народа не ведет переговоры с Голосом о коалиции
Слуга народа не ведет переговоры с Голосом о коалиции
Вакарчук партия Голос
Голос против квот на глав комитетов Рады и предлагает свои кандидатуры
рада
Топ-15 молодых депутатов-мужчин в новой Раде
Вакарчук стал головой партии Голос
Вакарчук стал головой партии Голос
Вибори до Верховної Ради
Фальсификации и подкуп: результаты выборов в Раду хотят оспаривать в суде
Задержки со сдачей бюллетеней: на округ Житомирской области направили вертолет
Задержки со сдачей бюллетеней: на округ Житомирской области направили вертолет
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка