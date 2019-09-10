Глава фракции Голос Сергей Рахманин заявил, что в Раде зарегистрирован законопроект, регламентирующий уголовную ответственность за несанкционированные переговоры с чиновниками страны агрессора.

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– Наша законодательная инициатива предусматривает изменения в целый ряд нормативных актов. Во-первых, в Уголовный кодекс под категорию Государственной измены. Несанкционированные переговоры будут считаться государственной изменой, а устанавливать этот факт будет СБУ.

Только государство имеет монополию на такие переговоры. Любое участие в таких переговорах лиц, неуполномоченных государством – это уголовное преступление, которое может ухудшить отношения страны и последствия для нее, – заявил нардеп.