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Факты / Украина

Зеленский в Ровно представил главу ОГА

Новым главой Ровенской ОГА назначен Виталий Коваль.

Зеленский в Ровно представил главу ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Ровенской ОГА. Им стал директор дорожно-строительной компании полного цикла ООО ВВВ Монтаж Виталий Коваль.

– Я хочу, чтобы вы общались с людьми, с молодежью. Я говорю каждому новому главе областной администрации, что нужно слышать людей. Это не должность, это возможность сделать что-то для Украины, а в данном случае мы говорим о Ровенской области. А должность как дается, так и забирается. Сегодня мы вам ее даем, поздравляю, – заявил президент на встрече со студентами Острожской академии, во время которой и представил нового главу.

Коваль рассказал, что первоочередными задачами на новой должности будут создание рабочих мест, привлечение инвестиций.

К слову, 6 сентября состоялось заседание правительства, в ходе которого рассмотрели назначения заместителей нескольких министров.

Фото: Виталий Коваль

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