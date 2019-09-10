Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Ровенской ОГА. Им стал директор дорожно-строительной компании полного цикла ООО ВВВ Монтаж Виталий Коваль.

– Я хочу, чтобы вы общались с людьми, с молодежью. Я говорю каждому новому главе областной администрации, что нужно слышать людей. Это не должность, это возможность сделать что-то для Украины, а в данном случае мы говорим о Ровенской области. А должность как дается, так и забирается. Сегодня мы вам ее даем, поздравляю, – заявил президент на встрече со студентами Острожской академии, во время которой и представил нового главу.