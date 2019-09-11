Восемь освобожденных политзаключенных до сих пор находятся на лечении в больнице Феофания.

Главный врач Феофании Андрей Строкань сообщил, что с освобожденными украинцами интенсивно занимается психологическая служба больницы.

По кего словам, среди всех пациентов сложным остается состояние проооперованого Эдема Бекирова. У него кроме проблем кардиологического характера есть сахарный диабет.

Сейчас врачам удалось стабилизировать его состояние и перевести в кардиологическое отделение. Но, кроме операции на сердце, ему нужно менять протез.

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Андрей Строкань также добавил, что в больницу вернулся Олег Сенцов. Он отказался обследоваться, но госпитализирована его мама, которая проходит курс терапии.

Врачи обещают выписать несколько пациентов в ближайшее время.

Ранее медики сообщали, что крайне тяжелых пациентов среди освобожденных украинцев нет.