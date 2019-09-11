PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Бекиров – сложный пациент: врачи о состоянии здоровья освобожденных украинцев

Восемь освобожденных политзаключенных до сих пор находятся на лечении в больнице Феофания.

Едем Бекіров

Главный врач Феофании Андрей Строкань сообщил, что с освобожденными украинцами интенсивно занимается психологическая служба больницы.

По кего словам, среди всех пациентов сложным остается состояние проооперованого Эдема Бекирова. У него кроме проблем кардиологического характера есть сахарный диабет.

Сейчас врачам удалось стабилизировать его состояние и перевести в кардиологическое отделение. Но, кроме операции на сердце, ему нужно менять протез.

Читайте: Освобожденные из РФ моряки и политзаключенные получат по 100 тыс. грн

Андрей Строкань также добавил, что в больницу вернулся Олег Сенцов. Он отказался обследоваться, но госпитализирована его мама, которая проходит курс терапии.

Врачи обещают выписать несколько пациентов в ближайшее время.

Ранее медики сообщали, что крайне тяжелых пациентов среди освобожденных украинцев нет.

Источник: Укринформ

Фото: Офис Президента

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка