Восемь освобожденных политзаключенных до сих пор находятся на лечении в больнице Феофания.
Главный врач Феофании Андрей Строкань сообщил, что с освобожденными украинцами интенсивно занимается психологическая служба больницы.
По кего словам, среди всех пациентов сложным остается состояние проооперованого Эдема Бекирова. У него кроме проблем кардиологического характера есть сахарный диабет.
Сейчас врачам удалось стабилизировать его состояние и перевести в кардиологическое отделение. Но, кроме операции на сердце, ему нужно менять протез.
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Андрей Строкань также добавил, что в больницу вернулся Олег Сенцов. Он отказался обследоваться, но госпитализирована его мама, которая проходит курс терапии.
Врачи обещают выписать несколько пациентов в ближайшее время.
Ранее медики сообщали, что крайне тяжелых пациентов среди освобожденных украинцев нет.