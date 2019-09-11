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Факты / Украина / Политика

Глава МВД Эстонии предлагает отменить безвиз для Украины

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию.

Безвіз з ЄС

Глава МВД Эстонии Март Хельме намерен представить парламенту законодательные инициативы о прекращении безвизового режима для Украины.

Лидеры Консервативной народной партии Эстонии заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, то она станет “троянским конем”.

– Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, как русские с востока Украины, – подчеркнул Хельме.

Министр добавил, что полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

– Отменить право безвизового режима для граждан Украины невозможно и не в интересах Эстонии, – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Он объясняет, что кроме, выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает поддержке интеграции Украины в Евросоюз.

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– Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии, – заявил вице-голова комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон.

Вице-голова комиссии отметил, что Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет от безвизового режима.

– Не будем забывать, что Украина и за нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат, – добавил Михкельсон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

Источник: ERR

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