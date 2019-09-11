Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию.

Глава МВД Эстонии Март Хельме намерен представить парламенту законодательные инициативы о прекращении безвизового режима для Украины.

Лидеры Консервативной народной партии Эстонии заранее предполагали, что как только Украина получит безвизовый режим с ЕС, то она станет “троянским конем”.

– Троянским конем в том числе и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, как русские с востока Украины, – подчеркнул Хельме.

Министр добавил, что полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

– Отменить право безвизового режима для граждан Украины невозможно и не в интересах Эстонии, – сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Он объясняет, что кроме, выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Евросоюза, и отказ от него не отвечает поддержке интеграции Украины в Евросоюз.

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– Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии, – заявил вице-голова комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон.

Вице-голова комиссии отметил, что Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет от безвизового режима.

– Не будем забывать, что Украина и за нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат, – добавил Михкельсон.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает составить перечень стран, с которыми следовало бы отменить визовый режим для развития медицинского туризма в Украине.

Источник: ERR