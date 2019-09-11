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Факты / Украина / Политика

Комитет Рады поддержал представления о роспуске ЦИК

Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал роспуск ЦИК.

Комитет Рады поддержал представления о роспуске ЦИК

За решение распустить ЦИК проголосовали 16 членов профильного комитета Верховной Рады. Еще двое были против, семь – воздержались.

Некоторые члены комитета обращались с вопросом об аргументации такого решения.

Но представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук отметил, что глава государства сделал обоснованное представление, которое раздали депутатам, поэтому каждый сам для себя определяет уровень обоснованности.

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К слову, представление в парламент о досрочном прекращении полномочий ЦИК направил президент Владимир Зеленский.

Ранее он отметил, что комиссия “неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость”.

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