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Факты / Украина / Политика

Подыгрываем России: Фесенко высказался об увеличении рентных платежей для добывающих компаний

В вопросе об увеличении в 10 раз по сравнению с Россией рентных платежей для добывающих компаний содержит политическую, социальную и экономическую опасности. Особенно за счет того, что наши металлурги становятся менее конкурентоспособными.

Подыгрываем России: Фесенко высказался об увеличении рентных платежей для добывающих компаний

В Украине 60% ВВП формируется за счет экспорта, поэтому увеличение рентных платежей по сравнению с Россией как с военно-политическим противником в 10 раз сделает наших металлургов менее конкурентноспособными.

Об этом рассказал директор Института прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

– Мы сами фактически подыгрываем россиянам. Это ненормально. Каковы бы ни были внутренние конкурентные соревнования между различными олигархами, надо заботиться о национальных интересах, – отметил он.

К тому же, по словам Фесенко, рост рентных платежей может привести к сокращению металлургических предприятий и рабочей силы на них.

– Это предприятия в зоне конфликта: Мариуполь, Краматорск. Регионы рядом с зоной конфликта: Днепр, Запорожье. И даже родной город нашего президента – Кривой Рог, что может не понравиться, между прочим, новому президенту, и об этом тоже надо помнить. Но с точки зрения именно национальной безопасности, это серьезный риск , – отметил Фесенко.

К слову,  ранее Фесенко и Гриценко поспорили по поводу легализации оружия.

Источник: Обозреватель

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