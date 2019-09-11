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Факты / Украина

Рада рассматривает законопроект о незаконном обогащении и конфискации (ТРАНСЛЯЦИЯ)

На заседании 11 сентября Верховная Рада рассмотрит законопроект о незаконном обогащении в первом чтении.

верховна рада

Законопроект №1031 о незаконном обогащении Верховная Рада рассмотрит в первом чтении на заседании 11 сентября.

Парламент начнет работу по обсуждению двух альтернативных законопроектов О конфискации незаконных активов чиновников и О приватизации государственного и коммунального имущества.

Читайте: Рада не будет рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Также народные депутаты должны рассмотреть еще 12 законопроектов. В частности, изменения в закон О приватизации государственного и коммунального имущества, законодательных актов Украины относительно стимулирования инвестиционной деятельности в Украине, по совершенствованию правовой охраны географических названий.

Напомним, Конституционный суд Украины 27 февраля 2019 отменил статью о незаконном обогащении.

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