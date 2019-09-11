Верховная Рада приняла закон о незаконном обогащении в первом чтении.

Верховная Рада одобрила законопроект №1031, которым возвращается уголовная ответственность за незаконное обогащение и вводится конфискация необоснованных активов чиновников.

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За проголосовали 316 нардепов.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей 368−5, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет для чиновников за незаконное обогащение на сумму, которая более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов превышает их доходы. Также чиновник лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, Конституционный суд Украины 27 февраля 2019 отменил статью о незаконном обогащении.