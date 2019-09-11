PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Рада одобрила закон о незаконном обогащении

Верховная Рада приняла закон о незаконном обогащении в первом чтении.

Верховна Рада

Верховная Рада одобрила законопроект №1031, которым возвращается уголовная ответственность за незаконное обогащение и вводится конфискация необоснованных активов чиновников.

Читайте: Рада рассматривает законопроект о незаконном обогащении и конфискации (ТРАНСЛЯЦИЯ)

За проголосовали 316 нардепов.

Законопроект дополняет Уголовный кодекс статьей 368−5, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет для чиновников за незаконное обогащение на сумму, которая более чем на 15 тыс. необлагаемых минимумов превышает их доходы. Также чиновник лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, Конституционный суд Украины 27 февраля 2019 отменил статью о незаконном обогащении.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

верховна рада
Рада рассматривает законопроект о незаконном обогащении и конфискации (ТРАНСЛЯЦИЯ)
верховна рада
Стало известно, сколько стоила организация торжественного заседания Рады 29 августа
В новой Раде сняли на видео первого кнопкодава
В новой Раде сняли на видео первого кнопкодава
Закон об импичменте: ребрендинг старых законов или иллюзия изменений
Закон об импичменте: ребрендинг старых законов или иллюзия изменений
Верховна Рада (гетті)
Закон об импичменте принято: повлияет ли он на деятельность президента
Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва
Полный список депутатов Верховной Рады ІХ созыва
Несоблюдение регламента работы Верховной Рады: почему это опасно
Несоблюдение регламента работы Верховной Рады: почему это опасно
Верховна Рада (гетті)
Без иммунитета: все, что нужно знать о снятии депутатской неприкосновенности
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка