Голова Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что увольнение всех членов комиссии поставит под сомнение легитимность выборов.

Во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления председатель ЦИК отметила, что комиссия является органом, который непосредственно легитимизирует власть как президента, так и парламента.

– Сейчас подняли вопрос, который ставит под сомнение легитимность проведенных избирательных процессов, – сказала она.

Слипачук добавила, что работа ЦИК абсолютная независимая и равноудалена от всех политических сил. По ее убеждению, именно это стало залогом такого успешного результата проведенных избирательных кампаний.

– Я понимаю, что есть определенные политические решения, которые могут быть приняты, в том числе, в стенах парламента. Но любое политическое решение должно соответствовать закону, – заявила она

Читайте: Зеленский и ЦИК: удастся ли президенту распустить орган

К слову, представление в парламент о досрочном прекращении полномочий ЦИК направил президент Владимир Зеленский.

Ранее он отметил, что комиссия “неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость”.