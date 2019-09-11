Группа StarLightMedia начинает работу над новым большим проектом Украина в Именах.

Украина в Именах – это цикл мини-сериалов, посвященных выдающимся украинцам и выдающимся событиям в истории Украины. Сейчас группой объявлен отбор сценариев.

Проект Украина в Именах – это абсолютно логическое продолжение социально-ответственной миссии StarLightMedia. Мы стремимся показать наши исторические успехи, наши исторические фигуры, расширив мировоззрение украинцев за пределы знаний лишь о тех, кто изображен на украинских деньгах и чьими именами названы улицы украинских городов. Украина в Именах – это проект об объединении страны на основе национальной гордости за общую историю и за людей, которые ее творили, – комментирует Михаил Царев, СЕО группы.

Руководитель направления Вещание Дмитрий Троицкий говорит о желании, чтобы базовым форматом проекта стали мини-фильмы на 2-8 серий.

Премьера линейки Украина в Именах, по нашим планам, должна состояться так скоро, насколько мы сможем. И мы рассматриваем показ отдельных сериалов проекта на всех телеканалах группы. Сейчас у всех на слуху успех Крепостной, а, значит, мы должны использовать лидерство нашего продукта для предложения нового – с героями, которые сделали нашу страну известной, и с теми, чьи имена несправедливо не столь известны, – говорит Дмитрий Троицкий.

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На создание проекта команду вдохновили мощные истории служения творцов своему призванию наперекор общественным предрассудкам через глубоко драматический внутренний конфликт.

Трагедия травли, неприятия и опережения своего времени ставила каждого из них перед моральной дилеммой – изменив себя, обслуживать систему или быть свободным, жертвуя личным счастьем и даже жизнью. Однако, нам важно не только визуализировать зрителю историю героизма того или иного украинского деятеля, а, прежде всего, из-за ее драматического объема донести, что это не идеологические идолы, а живые люди со своими страстями, сомнениями, недостатками. А значит, герои среди нас, – говорит генеральный продюсер сериального производства Группы StarLightMedia Галина Балан-Тимкина.

В планах группы для проекта Украина в Именах снять сериалы о Елене Телиге, Остапе Вишне, Викторе Глушкове, Серже Лифаре, Соломие Крушельницкой, Марии Заньковецкой, Екатерине Билокур, Александре Довженко, Лесе Курбасе, Николае Кулише, Леониде Быкове и многих других ярких и незаурядных личностей Украины.

Заявки на участие в питчинге сценариев для проекта Украина в Именах можно направлять через сайт https://story.slm.ua/

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