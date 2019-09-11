Офис президента обнародовал небольшой фильм об обмене 7 сентября, когда Украина вернула на родину 35 пленных моряков и политических заключенных.

7 сентября 2019 года часть кремлевских пленников удалось вернуть домой по формуле 35 на 35.

– Этот небольшой фильм – еще одно подтверждение того, что украинцы своих в беде не бросают. Продолжение следует, – отметили в ОП.

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 года близ Керчи. Также в списке на обмен было 11 политзаключенных.

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К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Зеленский и Путин договаривались об обмене.