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Факты / Украина / Общество

Своих в беде не бросают! Офис президента опубликовал мини-фильм об обмене 7 сентября

Офис президента обнародовал небольшой фильм об обмене 7 сентября, когда Украина вернула на родину 35 пленных моряков и политических заключенных.

Своих в беде не бросают! Офис президента опубликовал мини-фильм об обмене 7 сентября

7 сентября 2019 года часть кремлевских пленников удалось вернуть домой по формуле 35 на 35.

– Этот небольшой фильм – еще одно подтверждение того, что украинцы своих в беде не бросают. Продолжение следует, – отметили в ОП.

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 года близ Керчи. Также в списке на обмен было 11 политзаключенных.

ЧитайтеЭто был первый шаг. У Зеленского оценили возможность еще одного обмена пленными

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Зеленский и Путин договаривались об обмене.

Источник: Офис Президента

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