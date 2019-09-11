Нефтяная компания SOCAR запустила Robobus – автобус на колесах с интересными развлечениями, который путешествовал по Киевской области и посещал детей, лишенных родительской опеки.

Пока команда Зеленского работает над презентацией цифрового государства, бизнес в пределах своих возможностей пытается помочь ребятам, лишенным родительской опеки, приобщиться к новейшим технологиям.

Так, в августе азербайджанская компания SOCAR отправила в путешествие по детским домам и центрам социальной реабилитации Киевской области специальную инновационную платформу – робобус. Об этом компания сообщила у себя на страницах в соцсетях.

В необычном трейлере в детские дома приезжали опытные инструкторы – сотрудники лаборатории Дом роботов, которая выступила партнером проекта. Эти дни стали днями впечатлений и новых открытий для детей, которые впервые в жизни запускали дроны, рисовали 3D-ручками, конструировали и управляли машинами-роботами, изучали нейронную робототехнику.

Когда в мае SOCAR запускал акцию Президентское комбо – это был чистой воды хайп. Тема с шаурмой после посещения заправки президентом Украины так бурно обсуждалась в соцсетях и СМИ, что остаться в стороне в компании не смогли. Но сразу решили – средства, полученные от продажи Зедонеров, пойдут на благое дело.

Интересны и выводы, которые сделали в сети АЗС по итогам данного проекта.

Тратить время и деньги нужно на общение с детками, лишенными родительского тепла, а не на килограммы конфет и дорогие подарки, которые в нашем обществе привыкли привозить по праздникам в детские дома и интернаты. Воспитанникам подобных учреждений очень интересно и важно знать, как живет мир за пределами их видимости. Им интересны малейшие нюансы.

Несмотря на то, что многие попадают в интернаты не в младенческом возрасте, а у других есть горе-родители, большинство ребят отстает в познании мира от сверстников. Популярная шутка о том, что современные дети рождаются с мобилкой в руке – применима только к детям из благополучных семей.

– Мы познакомились с пятилетним Димой, который впервые в своей жизни увидел планшет. И он не выпустил его из рук, пока не разобрался во всех нюансах управления машиной-роботом с помощью планшета. Мы познакомились с шестилетней Леной, которая никак не могла поверить, что машина может поехать, если провести рукой возле специального датчика. Волшебство же, чудо невероятное! Мы познакомились с 13-летним Максимом, который научился управлять дроном, и чуть не заплакал от радости и гордости. Наверное, потому что не так уж много в его жизни поводов для радости и гордости, – отметили представители компании.

Маленькое доброе дело тоже может стать большим и важным. Главное, начать. Ведь кто знает, как вернутся в будущем этим ребятам полученные эмоции и впечатления. Возможно, в одном из наших детских учреждений растет будущий Илон Маск или Стив Джобс?!

К слову, благотворительный фонд украинского предпринимателя Максима Шкиля ввел программы для творческого и личностного развития детей.