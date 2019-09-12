104 – сервис для передачи показаний счетчика газа и оплаты за его потребление. Как войти в личный кабинет и внести показания – читайте на Фактах ICTV.

104 – сервис, который позволяет внести и сверить показания счетчика газа. Также здесь можно оплатить онлайн за потребленный природный газ.

Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте 104.

Какие данные нужны для регистрации на 104

– название компании-поставщика газа;

– номер лицевого счета (в системе поставщика);

– сумма последнего платежа за газ или номер счетчика газа;

– номер мобильного телефона;

– адрес электронной почты.

На один электронный адрес можно зарегистрировать один лицевой счет.

Разработчики рекомендуют во время регистрации использовать ПК для корректной работы сайта и сервисов.

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После введения всех данных система предложит вам согласиться с условиями по обработке персональных данных. Без согласия регистрация будет отменена.

Следующим этапом является заполнение персональных данных, в частности поставщика природного газа. Его необходимо выбрать из списка, а если его в перечне нет – это значит, что регистрация на сайте 104 и доступ к лицевому счету невозможны.

После введения данных проверьте ваш адрес электронной почты. На него будет отправлено письмо со ссылкой, по которой нужно перейти.

Обычно письмо приходит через несколько минут. Если вы регистрируетесь в период с 1 по 5 число, оно может прийти через несколько часов. Если письма нет – поищите в папке Спам.

После регистрации в личном кабинете можно передать показания счетчика.

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