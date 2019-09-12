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Факты / Украина / Политика

Без бумаги! Рада приняла закон об электронном документообороте

Верховная Рада в первом чтении поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.

Без бумаги! Рада приняла закон об электронном документообороте

Верховная Рада Украины поддержала проект закона о введении электронного документооборота.

Проект закона 1044-1 вносит изменения в статью 91 Регламента ВРУ относительно подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде. Также внесены изменения в статью 97 относительно ведения дела законопроекта в электронном виде.

По мнению законодателей это позволит сэкономить средства, затрачиваемые на печать сопроводительной документации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации.

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К слову, Кабинет Министров Украины 4 сентября принял решение об окончательной отмене бумажного документообмена и переход на электронный с 1 октября 2019 года.

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