12 сентября в Киеве в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой проводится обыск. Также обыски ведутся сотрудниками Государственного бюро расследований в помещениях Госконцерна Укроборонпром и предприятий-спецэкспортеров

По месту прописки экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой правоохранители проводят обыски.

– У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я…, – сообщила Гонтарева.

Она утверждает, что правоохранители в масках и с автоматами.

Гонтарева также отметила, что по месту прописки давно не проживает:

– Мой адвокат уведомил давно ГПУ (генпрокуратуру, – Ред.) и ГБР (Госбюро расследований, – Ред.) о месте моего проживания в Лондоне.

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Обыски ведутся в помещениях Госконцерна Укроборонпром” и предприятий-спецэкспортеров относительно уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка Украины в 2016 году.

Изымаются документы, имеющие доказательные значение в уголовном производстве.

Напомним, что в начале августа Генеральная прокуратура вызывала экс-председателя НБУ Валерию Гонтареву на допрос в рамках уголовного производства в отношении бизнесмена Сергея Курченко.