Консультации мэра Киева Виталия Кличко с руководством депутатских фракций и групп по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета состоятся 17 сентября.

Во вторник, 17 сентября, в 17.00 мэр столицы Виталий Кличко встретится с лидерами фракций Киевского городского совета, чтобы провести консультации о досрочном прекращении его полномочий.

Напомним, 12 сентября в Киевсовете не было кворума для открытия пленарного заседания, поэтому мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале консультаций с председателями фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета.

А в партии Слуга народа заявили, что будут инициировать досрочные выборы мэра столицы и Киевсовета.