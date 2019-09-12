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Факты / Украина / Политика

Досрочное прекращение полномочий Киевсовета – известна дата консультаций

Консультации мэра Киева Виталия Кличко с руководством депутатских фракций и групп по поводу досрочного прекращения полномочий Киевсовета состоятся 17 сентября.

Досрочное прекращение полномочий Киевсовета – известна дата консультаций

Во вторник, 17 сентября, в 17.00 мэр столицы Виталий Кличко встретится с лидерами фракций Киевского городского совета, чтобы провести консультации о досрочном прекращении его полномочий.

Напомним, 12 сентября в Киевсовете не было кворума для открытия пленарного заседания, поэтому мэр Киева Виталий Кличко объявил о начале консультаций с председателями фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета.

А в партии Слуга народа заявили, что будут инициировать досрочные выборы мэра столицы и Киевсовета.

Источник: КГГА

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