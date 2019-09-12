Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит карту выполнения Минских соглашений с прописанными конкретными сроками.

Киев разрабатывает карту выполнения Минских соглашений, в которой будут прописаны конкретные сроки выполнения пунктов.

Об этом заявил в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства также сообщил, что в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске стороны ведут переговоры об этапах и сроках освобождения пленных украинцев, удерживаемых на Донбассе.

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Украинский лидер выразил надежду на решение многих ключевых и сложных вопросов во время встречи нормандской четверки.

Как сообщалось, Зеленский заявил, что дата проведения нормандского саммита еще не определена.