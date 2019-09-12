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Факты / Украина / Общество

Хлам, истощенные животные: в Киеве полиция забрала 2-летнего ребенка из неблагополучной семьи

В Киеве работники ювенальной превенции изъяли из неблагополучной семьи 2-летнюю девочку. Об ужасных условиях, в которых живет ребенок, сообщили правоохранителям соседи.

Хлам, истощенные животные: в Киеве полиция забрала 2-летнего ребенка из неблагополучной семьи

В Оболонском районе столицы в одной из квартир многоэтажки на улице Приречной правоохранители изъяли из семьи 2-летнюю девочку.

О том, что ребенок проживает в ужасных условиях со взрослыми, которые часто злоупотребляют спиртными напитками, правоохранители узнали от соседей.

Сейчас девочка находится в городском доме ребенка, а на ее мать составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

– Когда мы зашли в дом, были поражены антисанитарным состоянием и вонью. В комнатах и на кухне был беспорядок, купи ненужных вещей, хлам, еда в холодильнике была испорчена.

Кроме того, в квартире был изможденный собака и шесть кошек. На момент нашего визита, в доме находилась 2-летняя девочка со своей матерью и сожитель ее родственницы, – рассказала инспектор Людмила Зайцева.

Хлам, истощенные животные: в Киеве полиция забрала 2-летнего ребенка из неблагополучной семьи / 9 фотографий

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Горе-мать рассказала, что с биологическим отцом ребенка она давно не проживает, а живет вместе со своей матерью, ее гражданским мужем, бабушкой и дедушкой.

Опросив жителей дома, правоохранители установили, что в квартире часто устраиваются пьяные застолья. Мать ребенка, по ее словам, якобы работает официанткой, эту информацию проверяют специалисты.

Женщину обязали убрать в доме, и только после повторной инспекции, возможно вернут девочку.

Напомним, в Харькове среди бела дня изнасиловали 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. На улице к ней подошел неизвестный, ударил ее по лицу и затащил в посадку.

Источник: Нацполиция

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