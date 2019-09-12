МИД Украины вызвал посла Чехии Радека Матулу для получения разъяснений из-за встречи президента Чехии с представителями организации подкарпатских русинов.

Президент Чехии Милош Земан встретился с представителями чешской неправительственной организации Всемирный совет подкарпатских русинов.

В связи с этим МИД Украины вызвал посла Чехии Радека Матулу для предоставления разъяснений.

Дипломат опроверг любые призывы со стороны Чехии к русинской автономии на Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

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В МИД Украины сообщили, что будут решительно реагировать на любые попытки ставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Украина объявила дипломата из РФ персоной нон грата.

Фото: МИД Украины