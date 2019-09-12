12 сентября, на Донбассе погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.
Боец получил несовместимое с жизнью ранение при выполнении боевой задачи.
Детали гибели нацгвардейца пока не разглашаются. На месте работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.
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Напомним, 25 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Погиб командир взвода 24-го батальона Айдар.
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