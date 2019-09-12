На предстоящих выходных в большинстве Украины областей будет дождить, что скажется на температуре.

На выходных в Украину придут дожди, а вместе с ними и похолодание.

В субботу, 14 сентября, днем ожидаются небольшие дожди практически по всей Украине. Сухо будет только в южных областях.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°.

На юге и востоке 23-28°.

В Киеве – ночью без осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 20-22°.

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В воскресенье, 15 сентября, дождей не прогнозируется.

На западе Украины днем 17-21°, ночью до 6°.

На юге страны 20-23° выше нуля, ночью столбики термометров покажут 11-14°.

В северной части Украины 16-19° днем, 7-10° ночью.

В Киеве в воскресенье 17-19° днем, 8-10° ночью.

В восточных областях до 19° тепла днем, ночью – 8-9°.

К слову, Факты ICTV рассказывали, какой будет погода осенью в Украине.