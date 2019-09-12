Нардепы не поддержали отмену действия актов СССР и УССР на территории Украины.

Верховная Рада Украины IX созыва впервые не набрала нужное количество голосов для принятия законопроекта.

Проект закона №1075 о внесении изменений в закон О правопреемственности Украины относительно отмены действия актов СССР и УССР на территории Украины в первом чтении поддержали всего 214 нардепов (минимально необходимо 226 голосов).

Законопроект был подан народными депутатами от Слуги народа.

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Им предлагалось с 1 января 2020 года отменить действие законов и других актов органов власти СССР и УССР на территории Украины, кроме Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года и Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года и передаче Крыма Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предлагает штрафовать депутатов-кнопкодавов.