12 сентября Верховная Рада не будет рассматривать представление президента Владимира Зеленского об увольнении всех членов ЦИК.

В четверг, 12 сентября, парламент не будет рассматривать увольнение всех членов ЦИК.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

– Нет… Я думаю, что не будет, – сказал он.

На вопрос, сколько голосов будет за данное решение, Арахамия ответил, что не знает, так как это не обговаривалось.

– Сейчас нет выборов, поэтому вопрос не стоит таким неотложным образом, что вот завтра выборы, поэтому давайте ЦИК, – добавил Арахамия.

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При этом на вопрос, будут ли рассматривать представление завтра, Арахамия не ответил ничего конкретного.

– Никто (сейчас, – Ред.) не может сказать, что будет завтра, – сказал Арахамия.

Напомним, что в парламенте зарегистрировали законопроект о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК.