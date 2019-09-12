Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект о деятельности органов судейского управления.
За закон №1008 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления проголосовали 238 депутатов от фракции Слуги народа.
Против голосовали фракции Голос, Европейская солидарность и Оппозиционная платформа – За життя.
Согласно с объяснительной запиской, проект закона предлагает Высшему совету правосудия по результатам конкурса назначать на должности двенадцати членов ВККС.
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Документ сокращает состав Верховного Суда с 200 до 100 судей, вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, создает при Высшем совете правосудия комиссию добродетели и этики, расширяет список должностей, на которые распространяется люстрация.
Напомним, в первый день работы Антикоррупционный суд получил 14 ходатайств.