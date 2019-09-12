В парламенте зарегистрировали законопроект о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК.

Законопрект №2127 о досрочном прекращении полномочий всего состава ЦИК предусматривает уволить с должностей Аллу Басаеву, Наталью Бернацкую, Михаила Вербенского, Олега Диденко, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустова, Ольгу Лотюк, Екатерину Махницкую, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Татьяну Слипачук, Леонтия Шипилова, Татьяну Юзькову.

В проекте постановления указано, что парламент, учитывая “мотивированное представление президента Украины”, досрочно прекращает полномочия всего состава ЦИК.

Подання про дострокове припинення повноважень ЦВК by Віта Гірко on Scribd

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К слову, комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал роспуск ЦИК.

За соответствующее решение проголосовали 16 членов комитета.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук отметил, что глава государства сделал обоснованное представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК.