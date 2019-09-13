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Факты / Украина

Бюджет Украины 2020 на обсуждении с МВФ – когда документ внесут в Раду

Кабмин внесет в парламент проект закона о государственном бюджете на 2020 год до 15 сентября. Сейчас документ находится на обсуждении с МВФ.

Бюджет Украины 2020 на обсуждении с МВФ – когда документ внесут в Раду

Кабмин планирует внести проект закона о государственном бюджете на 2020 год в предусмотренный законом срок – до 15 сентября. Сейчас документ обсуждают с миссией Международного валютного фонда.

– Понятно, что все происходит в треугольнике переговоров с МВФ, а также плана действий Кабинета министров. Будет ли работать Верховная Рада 15 сентября мы хотим услышать от нашего спикера, – отметила представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Ирина Верещук.

Читайте: Госбюджет-2020 до 15 сентября будет в Раде – Разумков

Она добавила, что при внесении проекту бюджета не было нарушенно законодательства Украины. Рассматривать его парламент планирует на следующей неделе.

Ранее Факты ICTV писали, что Верховная Рада приняла законопроект, который регламентирует направление административно-хозяйственных штрафов за нарушение автотранспортного законодательства в Дорожный фонд.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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