Владимир Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и представил ряд перспективных проектов.

Президент Украины Владимир Зеленский представил на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) ряд перспективных проектов и пригласил иностранный бизнес инвестировать в них.

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– У нас есть ряд проектов куда я, под мои личные гарантии, гарантии защиты, приглашаю иностранный бизнес, – сказал он.

Глава государства презентовал проект по ирригации земли в южных регионах Украины, межуниверситетский IT-кластер в Харькове, центр кинопроизводства в Киеве, развитие острова Хортица и масштабный парк развлечений.

Также Зеленский отметил проект по развитию курорта на берегу Черного моря в новом городе и горнолыжные курорты в Славском и Боржаве.

Напомним, Факты ICTV публиковали, как проходило торжественное открытие YES 2019.