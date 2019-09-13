Владимир Зеленский уверен, что олигархи услышат его призыв работать по новым правилам открытого рынка без монополизма.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии заявил, что монополистов в Украине не будет.

– Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить, – заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что представители большого бизнеса в разговорах жалуются на трудности, однако президент подчеркнул, что будет говорить с ними о необходимости внедрять настоящие рыночные правила в Украине.

– Я думаю, они уже сами готовы, чтобы перезапускать свое отношение, перезапустить свою голову и ментальность, – считает президент.

По его словам, государство предоставило крупным бизнес-группам очень много всего: время, большие деньги и возможности, в том числе иногда возможности выводить эти деньги из страны.

Напомним, Владимир Зеленский осторожно относится к идее ввода на Донбасс миротворцев и опасается повторения сценария Приднестровья.