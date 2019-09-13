Саммит нормандской четверки может состояться в Париже в октябре. Дату еще не определили.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что дату встречи нормандской четверки могут определить после встречи контактной группы 18 сентября.

Мы ожидаем, что 18 сентября будет заседание контактной группы, и на ней могут быть какие-то первые обнадеживающие сдвиги, которые помогут нам начать работу по конкретной дате саммита, – сказал Ушаков.

Кроме того, нужно подготовить текст, который лидеры могли бы принять по итогам этого саммита, то есть наполнение этого саммита должно быть зафиксировано на бумаге.

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Советник также назвал назвал три основных условия, выполнение которых могло бы обеспечить успех ожидаемой встречи.

Это разведение сил в Станице Луганской, Петровском и Золотом, письменная фиксация в пределах контактной группы формулы Штайнмайера и предварительное согласование итогов саммита.

Ранее Факты ICTV писали о том, что встреча нормандской четверки может состояться в сентябре.