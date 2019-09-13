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Факты / Украина

Создали подпольный цех: в Польше задержали 26 украинцев

В Польше 26 украинцев нелегально изготавливали сигареты, из-за чего были задержаны правоохранителями.

Создали подпольный цех: в Польше задержали 26 украинцев

В Польше задержаны 26 украинцев, которые работали в подпольном цехе, организованном также нашим соотечественником.

Все задержанные проживали на территории домовладения, где изготавливали и упаковывали сигареты.

Польские правоохранители изъяли более 640 тыс. готовых сигарет и 24 кг табака.

По подсчетам экспертов, граждане Украины могли за несколько месяцев изготовить сигарет на сумму около €1,8 млн.

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В связи с тремя обвинениями, украинцам грозят штрафы и лишение свободы до 5 лет. Одного из них, организатора группы, могут посадить в тюрьму на 10 лет.

Напомним, по данным на июнь, в Польше с начала 2019 года легально трудоустроились почти полмиллиона украинцев.

Источник: Региональное управление пограничной службы Польши

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