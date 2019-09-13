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Факты / Украина

Цензурных слов у меня нет: Климкин об открытии дела НАБУ против него

Павел Климкин заявил, что открытие НАБУ уголовного дела против него является не их подследственностью и он будет действовать “очень жестко”.

Цензурных слов у меня нет: Климкин об открытии дела НАБУ против него

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что будет действовать жестко в ответ на уголовное производство, которое НАБУ открыло против него.

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– Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ, – сказал он.

По его словам, открытие производства является попыткой нанести репутационный ущерб.

Напомним, 11 сентября НАБУ зарегистрировало производство по факту возможного уголовного правонарушения нардепом, пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-главой МИД Павлом Клімкіним, выполнив соответствующее решение суда.

Источник: Радио Свобода

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